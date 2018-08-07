Onursal Başkan’dan Talasgücü’ne tam destek

Mustafa Palancıoğlu, takımın imza ve yeni sezon açılış törenlerine katıldı.

Bölgesel Amatör Lig’deki tek temsilcimiz Talasgücü Belediyespor, kadrosundaki yeni ve eski oyuncularla sözleşme imzaladı. Belediye binasındaki törene Onursal Başkan ve Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kulüp başkanı Mustafa İnceok, teknik heyet ve yöneticiler ile oyuncular katıldı.

İmza töreninin ardından yeni sezon açılışına katılan Başkan Palancıoğlu, “Bu sene güzel bir kadroyla BAL’da şehrimizi temsil edeceğiz.” dedi. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Bu sene de yeni transferlerle güzel bir başarıya imza atmak istiyoruz. Sadece A takım değil, U11’den U19’a kadar 200’ün üzerinde altyapıda futbolcu yetiştiriyoruz. Bu oyuncularımız Kayseri’nin geleceği olacak. Buradan birçok oyuncumuz da Kayserispor’a transfer olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Futbolun sadece futbol olmadığını kaydeden Başkan Palancıoğlu, “Belediye olarak çocuklarımızı internet gibi sanal ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çalışıyoruz. Geçen hafta futbol akademimizin kapanışı vardı. Birçok çocuğumuza eğitim verdik. Sadece futbol değil karakterleriyle de ilgili eğitim veriyoruz.” diye konuştu.

Takımın tecrübeli teknik direktörü Halil Aslan da, 23 kişilik genç bir takım oluşturduklarını anlatarak, “8 eski oyuncumuz devam ediyor. 8 transfer yaptık, 7 altyapıdan oyuncu dahil ettik. Genç bir takım oluşturduk. Yaş ortalaması 23. Yani ligin belki de en genç takımlarından biri olduk. Biz bundan çok mutluyuz. Hedefimiz zaten buydu. 4 sezondur burada olduğum takımda hep altyapımızı güçlendirme çabasındaydık. Geçen yıl U19 takımımız finale çıktı. Oyuncuları transferden, tesislerimizin yenilenmesine kadar desteğini hep gördüğümüz onursal başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni sezonun ilk idmanına çıkan genç oyuncuların hırsları dikkat çekerken, Başkan Palancıoğlu futbolculara tatlı ikram etti.