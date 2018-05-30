ORAN Mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. ORAN Binası’na düzenlenen toplantıya, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy katıldı.

Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2017 yılı Mali Destek Programları kapsamında 27 milyon TL kaynak kullandırılacağını söyleyerek, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programlarının değerIendirme süreçleri devam etmekte olup en kısa zamanda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini açıklamayı planlıyoruz. Toplam 27 milyon TL kaynak kullandırılacak olup KOBİ’ler için 10 milyon TL, Kar amacı gütmeyen kurumlar için de 17 milyon TL kaynak ayrılmıştır" dedi.

ORAN’ın çalışmaları hakkında bilgiler veren Yurtnaç, şunları söyledi:

"Nisan ayının sonunda Sivas ilimizde ORAN’ın yararlanıcı olduğu ve Avrupa Birliği’nden alınan fon ile kurulan Sivas İŞGEM’in açılışını gerçekleştirdik. Toplam 7,2 milyon Avro hibe ile kurulan İŞGEM’de 1.000 metrekare açık alan, 8.000 metrekare işliklerin alanı ve 2000 metrekare idari bina olmak üzere toplamda 10.000 metrekare kapalı alan olup farklı metrajlarlarda 35 adet işlik de yer almaktadır. Şimdiden işliklerin 2675’i doldurulmuş olup teknolojik tabanlı üretim yapan firmalar çalışmaya başlamışlardır. Sivas’ta çocuk dostu turizm temalı kongre Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber organize edilmiş olup, ülkemizin farklı üniversitelerinden ve kurumlarından 200 civarı uzman turizm ve çocuk temasını Sivas özelinde geliştirmeye çalışmışlardır. Kalkınma Ajansımızın desteği ile Bölgemizde yürütülmekte olan Tıbbi Aromatik Bitkilerin yaygınlaştırılması faaliyeti neticesinde Kayseri’de örnek ekimi yapılan Adaçayı bitkisinden yüksek verim alınmış olup İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda ilçelerdeki çiftçilerimize adaçayı hakkında bilgi verilmekte ve ekiminin başlaması noktasında çalışmalarına devam etmektedirler" ifadelerini

Yozgat Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamının turizme kazandırılması anlamında Yozgat Valiliği önderliğinde başlamış olan çalışmalar hızla devam etmekte olup ilçenin Roma Hamamı odağında şehircilik ve kentleşme anlamında ilerleme planının çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır. Son olarak, Kayseri organize Bölge Müdürlüğü tarafından Ajansımıza sunulmuş olan Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi güdümlü proje başvurusunu bugünkü toplantımızda görüşerek nihayete erdireceğiz ve en kısa zamanda Ajans-Kayseri OSB arasında sözleşme imzalanması planlanmaktadır."