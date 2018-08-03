Örencik ve Yamaçlı Mahallesi yeşilin merkezi olacak

Talas’ın kırsal mahalle girişlerinde ağaçlandırma seferberliği başladı. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahalle girişlerinde yol kenarlarına büyük boylu fidan diktiklerini belirterek, “Bugün güzel bir ağaçlandırma etkinliğiyle birlikteyiz. Daha önce buraya defnettiğimiz Şehidimiz Mehmet Alda’nın mezarının başından başlayarak Örencik Yamaçlı arasında ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Ihlamur, akçaağaç, çınar ve çam gibi farklı farklı 280 tane 3-5 metrelik tüplü büyük fidan dikiyoruz. Bu etkinlikte hayırseverlerimizin de katkısı var. Burada mahalle girişlerinde yol boyu ağaçlandırma çalışmasına mahalle muhtarlarımızın ve şehidimizin babasının desteklerini aldık. Bu fidanlar hem çevreye hem de birlik beraberliğimizin pekiştirilmesine katkı sağlayacak. Sulama sistemini de kurduk. İnşallah burası bu ağaçlarla yeşil bir yol haline gelecek. En son alaybeyli mahallemizde bin adet mavi serviyi toprakla buluşturmuştuk. Diğer mahallelerimizde ağaçlandırma çalışmamız devam edecek.”dedi.

Örencik Mahalle Muhtarı Nuri Topsakal ve Yamaçlı Mahalle Muhtarı Beşir Özcan ağaçlandırma çalışmalarından dolayı Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.