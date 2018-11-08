Organik pazarda 800 bin TL ciro elde edildi

Kayseri'de yaz sezonunda açılan organik pazarlar, sezonu kapattı. Sezonda 218 ton ürün satılırken, 800 bin TL ciro elde edildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Kapadokya Organik Üreticiler Derneği ile Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği arasında imzalanan protokol ile açılan organik pazar, sezonu kapattı. Organik tarım üreticisi olan 80 kişi 2 bin 400 dekar alanda organik meyve ve sebze üretimi gerçekleştirdi ve ürünlerini pazarda sattı. 45 üretici ve 30 çeşit ürünle açılan Erciyesevler organik pazarı, yeni sezonunu kapattı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Doğal Ürünler Bahçesi" içerisinde bulunan ve Organik Ürünlerin satıldığı Pazar da dikkate alındığında her iki pazarda toplam 13 hafta da 218 ton ürün satıldı ve 800 bin TL ciro yapıldı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın organik ürünlere göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederiz" denildi.