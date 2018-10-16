Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenazelerin kaldırılmasına başlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilen Ahmet Çöplüoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Başkan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Cami ile birlikte, cenaze hizmetlerinin en güzel şekilde Asri Mezarlık'ta verilmeye başlandığını belirtti.

Hunat ve Cami Kebir'de kılınan cenaze namazları sırasında başta trafik sıkışıklığı olmak üzere yaşanan sorunlara çözüm bulunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu planlama doğrultusunda inşa edilen Orgeneral Hulusi Akar Cami, 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı. Orgeneral Hulusi Akar Cami'nin ibadete açılmasıyla cenaze namazları da burada kılınmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Cami'nden kaldırılan Ahmet Çöplüoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Namazın ardından 79 yaşında vefat eden Ahmet Çöplüoğlu'nun cenazesini omuzlayan Başkan Çelik, definden sonra Çöplüoğlu ailesine taziyede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlık'ta yapmış oldukları çalışmaların halkın büyük memnuniyetiyle karşılandığın belirtti. 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Orgeneral Hulusi Akar Cami'nin bir külliye haline geldiğini de ifade eden Başkan Çelik, “Mezarlık içinde bir dizi çalışma yapmıştık. Öncelikle peyzaj çalışması yaptık. Peyzaj düzenlemelerinin hemen akabinde yeni bir hizmet binası yaptık. Hizmet binasının üst katında idari ofisler bulunurken alt katta da morg ve gasilhane hizmeti veriyoruz. Cenazesi olan hemşehrilerimiz cenazelerini buraya getiriyor, ertesi gün defin olacaksa misafirhanemizde kalabiliyor ve tertemiz bir ortamda tüm cenaze hizmetlerini veriyoruz. Şehir Mezarlığı'nı adeta şehrin en güzel parkı haline getirdik. Pırıl pırıl bir mezarlık oldu. Mezarlığımıza böyle bir cami de çok yakıştı. Artık hemşehrilerimiz şehir içinde sıkışıklık yaşamadan cenazelerini buraya getiriyor ve cenaze namazları eda edilerek mezarlığa defnediliyor. Burası bir külliye haline geldi. Şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye mezarlık hizmetlerinin yapıldığı bir mezarlık ve bu estetikte bir camimiz yok. Camimizi neoklasik tarzda yaptık. Selçuklu mimarimizin özelliklerinden esinlendik. 8 köşeli yıldız çok kullandık. Tamamen doğal malzemelerle, ahşabın, mermerin, doğal taşın uyumunu; sadeliğin estetiğini göstermiş olduk. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.