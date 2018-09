OSB yöneticileri Kayseri'de buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Kayseri mobilya sektörünün devidir. Her şeyi kendi bölgemizde en etkin olabileceğimiz alan ve dalları oturup tespit etmemiz lazım. Biz sanayi bölgelerimizin çok nitelikli hale gelmesini istiyoruz. Kendilerine yetecek bütçelerinin olmasını o bütçelerle de okul ihtiyaçlarını, eğitim merkezi ihtiyaçlarını, konferans salonu ihtiyacı gibi konularda daha nitelikli üretim yapmaları konusunda önünü açmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde bulunan OSB yöneticilerinin katıldığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı. OSB'ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, problemler ve çözüm önerilerine dair güncel değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşmasını Kayseri Organize OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptı. Başkan Nursaçan içerisinde yaşadığımız coğrafyada değişim ve gelişime ayak uydurulması gerektiğini hatta değişim ve gelişimi takip etmenin yeterli olmayıp bizzat öncü olunması gerektiğini vurguladığı konuşmasında Kayseri OSB olarak yılmadan ülke geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Nursaçan, "Bilindiği üzere hep birlikte dünyanın yeniden şekillendiği, dengelerin yeniden tesis edildiği bir sürecin eşiğindeyiz. İçerisinde yaşadığımız coğrafya dünyanın en zor, en çetin coğrafyasıdır. Değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Öyle ki değişimi takip etmek bile yeterli olmayıp bizzat değişimde öncü olmak durumundayız. Aziz milletimize de bu yakışır. OSB'ler üretimin lokomotifidir. Lokomotif ne kadar hızlı hareket ederse üretim, imalat, istihdam ve ihracat da o kadar dünyada yaşanan ekonomik savaşlarda ayakta kalabilmek için üretim kapasitemizi sürekli artırmak zorundayız. Ülkemiz üzerinde içeride ve dışarıda oynanan oyunları hepimiz görüyoruz. Özel sektördeki ve sanayi üretimindeki en önemli nokta maliyetleri düşürebilmektir. Maliyetleri ne kadar düşürülür, kur baskısı ve faiz yükü azalırsa üretim kapasitemiz o denli artış gösterir. Kayseri OSB yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına firmalarımıza destek sağlayacak Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup sanayicilerimize hizmet vermektedir. En büyük projelerimizden birisi olan Kayseri Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi inşaatı 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır. Yurt dışında, Dubai ve Bosna Herkes'te üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği tesis için Türk Ticaret Merkezi Kayseri OSB Expo Center kurulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Diğer ülkelerde de benzeri çalışmalar sürdürülmektedir. Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi yaptığı çalışmalar ile bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Merkezimizin tasarımları çeşitli fuarlarda yoğun ilgi görmektedir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam etmek durumundayız. Sanayicimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılaması amacıyla bölge müdürlüğümüzün himayesinde açılan, Valimiz Süleyman Kamçı'nın destekleriyle Kayseri OSB Özel Teknik Koleji Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz. Hep birlikte çalışmaya devam etmek zorundayız. Türkiye'nin en büyük güneş elektrik santrali Kayseri OSB tarafından temiz ve çevreci enerjiyi sanayicimize kazandırmış bulunmaktayız. Bölgesel ve küresel olarak ülkemizin önemi ve ağırlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Ülke olarak yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve dünyada söz sahibi olabilmek için en önemli hedeflerimiz iş dünyası olarak güven, huzur ve istikrar ortamının sağlanması ve asıl gündem olan ekonomiye ağırlık verilmesi, en önemli beklentimizdir. İş dünyası olarak her şeye rağmen umudumuzu korumaya, moralimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün açıkladığı rakamlar da umudumuzu canlı tutuyor. Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 2 buçuk olduğu ikinci çeyrekte Avrupa'da verisi açıklanan diğer ülkelerde en çok büyüyen ekonomi olduğumuzu görüyoruz. İş dünyası olarak 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ekonomik reform odaklı yatırım hamlelerinin devam ettiği güven ve istikrarın sağlanacağına inancımız tamdır. Kayseri OSB olarak yılmadan, usanmadan ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda konuşan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise Kayseri'nin Türkiye'de sanayisi gelişmiş 6. il konumunda olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri sanayisinin köklerine bakacak olursak 6 Ekim 1926 tarihinde Kayseri'de Tayyare ve Motor Türk A.Ş. uçak fabrikasını görüyoruz. Bu fabrika 1 yıl içerisinde 3 farklı sınıf uçağın üretim, montaj, bakım ve onarımlarına başlıyor. 1931 yılında Milli Savunma Bakanlığına devrolan Kayseri Tayyare Fabrikası ayda 4 uçak üretebilecek kapasiteye ulaşıyor ve 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi gerçekleştiriliyor. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı operasyonlarına destek amaçlı ağır nakliye uçakları C-160'lar veA 400 M uçaklarının C seviyesi bakımları Kayseri'de yapılmaktadır. Yine 1926 yılında kurulan Ana Tamir Bakım ve Onarım Merkezi ise kurulduğu yıldan beri askeri sanayiye başarılı bir şekilde hizmet etmektedir. 1935 yılında Sümerbank Bez fabrikası, 1950 Birlik Mensucat iplik ile Orta Anadolu İplik ve Dokuma fabrikaları ile tekstil sektöründeki ilk yatırımlar yapılıyor. Bunları Şeker Fabrikası, Çinkur Çinko Kurşun işletmesi, Meysu Meyve Suyu Fabrikası, Hes Hacılar Kablo fabrikası ve Taksan Takım Tezgahları gibi büyük sanayi yatırımları takip ediyor. Tüm bu yatırımlar ilimizdeki Organize Sanayi Bölgelerinin ve Küçük Sanayi Sitelerinin altyapısını oluşturmaktadır. Kayseri, sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 2017 itibariyle 3 bin 645 firmadır. Türkiye'deki toplam sanayi işletmesi içerisinde yüzde 3'lük bir pay ile Kayseri, (İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya'nın ardından) ülkemizde sanayisi gelişmiş 6. il konumundadır. Kayseri'de 3 OSB ve 1 üretim ağırlıklı serbest bölge bulunmaktadır. Burada toplam 42 milyon metrekare alanda yaklaşık bin 700 firmamız üretim yapmakta olup, 70 bin kişilik istihdam sağlamaktadır. Kayseri'den 180'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. İSO ilk binde 32 firmamız bulunmaktadır. 2018 Kayseri için bir önceki yıla göre daha yüksek ihracat artışlarının yaşandığı bir yıl. Türkiye'nin ilk 8 aydaki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış göstermiştir. Kayseri aynı dönem için yüzde 16'lık artış yakalayarak ülkemiz ortalamasının bir miktar üzerinde ihracat artışı gerçekleştirmiştir. İlk 8 aylık dönemde en çok ihracat yaptığımız sektör 220 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleridir. Rakamlarımız önceki yıl ile kıyasladığımızda makine ve aksamlarının yüzde 55,8'lik artışla hızla ivmelendiğini ve ön plana çıktığını görüyoruz. Kayseri'deki makine üreticilerimizin heyecanından da anladığımız üzere bu sektörün hız kesmeden yılsonunu en çok ihracat artışı yapan sektör olarak tamamlayacağını görüyoruz. Demir-Demirdışı Metaller ile Tekstil sektörümüz 190 milyon dolarlık ihracatları ile eşdeğer ihracat hacimlerine sahip güçlü ve ön plana çıkan diğer sektörlerimiz arasındadır. Elektrikli ev aletleri ve çelik sektörü bunları takip eden 150 milyon dolar seviyelerindeki diğer güçlü alanlarımızı oluşturuyor. Bu rakamların içerisinde yer almayan Kayseri Serbest Bölgemizden gerçekleştirdiğimiz ihracatlarımız var. İlk 8 ayda bölgeden yurtdışına 218,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakamlar önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 18,2'lik bir artışın yaşandığı gözlemliyoruz."

"Türkiye bu sürecin sonunda güçlenecek"

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de yaptığı konuşmada döviz, faiz ve enflasyonun yükselişinin üretim hayatını olumsuz yönde etkilediğini ancak bu sürecin sonunda ülkenin daha da güçleneceğinin altını çizerek, "OSBÜK olarak son bir yılda Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki 216 OSB'mizle bir araya geldik. Bugün de, İç Anadolu Bölgemizdeki 13 şehirde 53 OSB'mizle İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısındayız. Bir süredir ekonomide türbülanslı bir dönem yaşıyoruz biliyorsunuz. Döviz, faiz ve enflasyondaki yükseliş, sanayimizi, üretim hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Maliyetlerimiz artıyor, öngörülerimiz zayıflıyor. Türkiye'nin üreten gücü OSB'ler olarak, bu süreçten en fazla etkilenen camiayız diyebilirim. Özellikle elektrik ve doğalgazda artan maliyetler, hepimizi, tüm işletmelerimizi zora sokuyor. Buna kur baskısını, politik gerilimleri ve küresel ekonomiden kaynaklı sebepleri de eklediğimizde işletmelerimiz için gerçekten çok zor bir dönemin içerisindeyiz. Peki bu dönemi nasıl aşacağız? 1994'te, 2001'de, 2007'de nasıl aştıysak, bu süreci de öyle aşacağız. Doğru politikalarla, özel sektörü daha fazla destekleyerek, sanayi üretimine daha fazla sarılarak, başta kamu olmak üzere tasarrufu önceleyerek, verimlilik esaslı çalışarak aşacağız. Yeni yatırımları teşvik ederken, mevcut işletmelerimizi daha fazla koruyarak, geliştirerek aşacağız. Ar-Ge'yi, tasarımı, kaynak verimliliğini eskisinden daha fazla öncelemek zorundayız. Çünkü dünyada bol para dönemi kapandı, kıt para dönemi başladı. Her birimiz kendi hayatımızda, kendi işletmelerimizde artık bu gerçeği kabul ederek, eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, yatırımlarımızı nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye özel bir başlık açmak zorundayız. Ben inanıyorum, Türkiye bu sürecin sonunda Allah'ın izniyle güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de Kayseri'nin mobilya sektörünün devi olduğunu belirtti. Büyükdede, "Yıllarca bizler elimizdeki değerleri kaybederek geldik. Türkiye uçak yapıyordu. Burada paraşüt yapılıyordu. Kayseri çok büyük bir endüstrinin merkeziydi. Bugün buraya gelince geçmişteki bu kadar emeğin nasıl heba edildiğini ve neleri kaybettiğimiz çok daha yakından görme fırsatımız oldu. Biz de bir makine üreticisiyiz. Türkiye'nin bu sektörler de geçtiği dönemi yaşayarak geldik. Bugün bu kaybettiğimiz değerleri yeniden nasıl kazanırız, buralar nasıl endüstri yerlerine getirilir? Kayseri'de muhteşem bir geçmiş var. Olaya ben sadece OSB gözüyle bakmıyorum. Kayseri'de derli toplu küçük sanayisiyle bir OSB düzeni var. OSB'ler kendini derli toplu düzenli bir şekilde çalışan alanlar oldukları için diğerlerinin hiç böyle bir şansı yok.Olaya Türkiye ufkunda baktığımız zaman daha büyük sanayicilerle ilgili daha geniş kapsamlı problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bizim belki bu dönem yeni bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemindeyiz. Bunun getirdiği büyük bir avantajı yaşıyoruz. Gerçekten bir kuvvetler ayrılığı sistemimiz var. Bir meclisimiz var bir hükümet sistemimiz var. Biz bu hükümet sisteminde bakan yardımcıları olarak da biraz daha rahat hareket etme kabiliyetine eriştiğimizi görüyoruz. Sadece konulara ve problemlere odaklandığımızı görüyoruz. Bu OSB içerisinde bir imar problemi varsa oturalım ve sadece imar planını düşünelim. Elektrik problemi varsa oturalım sadece onu düşünelim. Sanayiciyi nasıl koruyup kollayacak mekanizmalar kuracaksak oturup onu dizayn edelim ve sadece onun üzerine gidelim. 138 milyar dolar şuan da ara malda cari açığımız var. Bugün bizi zorlayan olayın kökünde ara mal ithalatındaki bu cari açık çok ciddi anlamda zorluyor. Bunun ne kadarını kendi iç bünyemizde yerleştirebilirizi masaya yatırma zamanı. Biz bir çaba gösterirsek bir araya gelirsek gerektiğinde yerli uçağı bugün yapmaya çalıştığımız gibi yerli demiryolunu yapıyoruz. Yerli otomobil yapabiliyoruz. OSB Genel Sekreteri benimle birlikteydi. 26 milyarlık dolarlık otomobil satıyoruz. 20 milyar dolar ithalat yaparak ancak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Oturalım bunun 10 milyarını nasıl kazanacağımızı beraberce konuşalım. Telefon Türkiye'de üretiliyor. Muhteşem üretim tesisleri var. Bir bakıyorsunuz kendi markamız olan telefonlarımız var. Biz hala 6 milyar dolar telefon ithal ediyoruz. Biraz üstüne gitsek inanıyorum ki 3 milyar dolara düşüreceğiz. 3 milyar dolar da ihracat yapacağız. Kayseri mobilya sektörünün devidir. Her şeyi kendi bölgemizde en etkin olabileceğimiz alan ve dalları oturup tespit etmemiz lazım. Biz sanayi bölgelerimizin çok nitelikli hale gelmesini istiyoruz. Kendilerine yetecek bütçelerinin olmasını o bütçelerle de okul ihtiyaçlarını, eğitim merkezi ihtiyaçlarını, konferans salonu ihtiyacı gibi konularda daha nitelikli üretim yapmaları konusunda önünü açmamız gerektiğini biliyoruz. Çok miktarda OSB talepleri var. Büyük endüstri talepleri var. O çok güzel bir şey. Bizim önümüzde yabancılarla ortak yabancıların da talep ettiği ciddi alanlar da ortak yerli, yabancı ortaklığı olabilecek uluslararası endüstri tesisler konusunda hakikaten ümit verici, Türkiye'ye güven duydukları devam ettiren taleplerinde olduğunu görüyoruz. Onları desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle otomotiv de olsun veya elektrik elektronik de olsun. Geliştirebileceğimiz neler varsa neleri destekleyeceksek hem piyasa denetiminde yabancıları daha çok kontrol eden niteliksiz yabancıların Türkiye'ye gelerek Türkiye Endüstrisi'ni vurmasını önleyecek tedbirler koymaya şuanda çalışıyoruz. Çünkü her giren niteliksiz yabancı ve ucuz ünite bizden bir endüstriyi kapatıyor. Bunun yüzde 50'lere kadar varacağından endişemiz var" şeklinde konuştu.

Sanayicilerin memleketin belkemiği olduğunun altını çizen Vali Süleyman Kamçı, sanayicilerin gerçekleştirdiği yatırımların şehir ve ülke için istihdam anlamında büyük önem arz ettiğini söyledi. Vali Kamçı, "Sanayicimiz bu memleketin bel kemiğidir. Ekonomimiz güçlü olursa her şeyde daha güçlü ve daha başarılı oluruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu yapacak olanlarsa sanayicilerimizdir. O noktada da sanayicilerimizin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanında olduğumuzu herkes biliyor. Her istenilenin yapılması da kolay değildir. Biz sanayici değiliz ama sanayicinin her istediğinin yapılması da mümkün değil ama sanayiciyi rahatlatacak adımlar atılıyor olması, bu konuda çalışma yapılıyor olması bakanımızın açıklamalarında da anlaşıldı. Bunun da sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Sanayicilerimizin ihtiyacı olan alt yapıların sağlanması bakımında da gereklilik önemlidir. Bir ilin ve ülkenin ekonomisi için kamu özel sektörün birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasının da hayati önemi vardır. Özel sektörün varlığı, ekonomimiz için vazgeçilmezdir. Bu bakımdan sizlerin gerçekleştirdiği yatırımlar ilimiz ve ülkemiz için istihdam anlamında büyük önem arz etmektedir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Kayseri'nin sanayi şehri olduğunu ifade ederek toplantıyı düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Program sonunda plaket takdimi yapıldı.