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09 Ocak 2017 09:30

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Gazeteciler, milletimizin hak terazisinden sapmayan vicdanıdır"

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,

09 Ocak 2017 09:30

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gazeteciler milletimizin hak terazisinden sapmayan vicdanıdır" ifadesini kullandı.
Mesajında, "Zor ve son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır" ifadesinde bulunan Tahir Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Teknolojik gelişmelerin hızı, çeşitliliği, bilgiye ve habere erişimi kolaylaştırmakla, tarafsız, doğru, ilkeli haberciliğin önemi daha da artmaktadır. Basın ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim."



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