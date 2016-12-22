OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Fırat Kalkanı Operasyonunda El Bab’da yaşanan çatışmada şehit düşen 14 askerin ailesine baş sağlığı dileklerinde bulundu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, sınırını korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu zorlu şartlarda yürütülüyor. Buradaki hedef, terörist saldırılardan - girişimlerden aziz milletimizin korunmasıdır.

Millet olarak ciddiyet ve sağduyuyla ülkemizin birliğine- beraberliğine,milli seferberlik ruhu ile sahip çıkmak zorundayız.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK’ya, milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı durumda olanlara da acil şifalar diliyorum.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır.”