İftar programına Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy , belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Katliamın durması ve barışın sağlanabilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Nursaçan, "Kardeşlik bağını güçlendirdiğimiz bugünlerde bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan rabbime şükrediyoruz. Maalesef Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki topraklarını haklı bir şekilde savunan tüm Filistin halkını saygıyla selamlıyorum. İsrail’in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal eden soykırım faali saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bizler Filistin halkının dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu katliamın durması ve barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Dünyanın birçok bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz acı, kan, gözyaşı, zulüm, yoksulluk, açlık ve sefalet çekerken daha da kötüsü ölümle savaşırken gaflet ve barış ayı olan Ramazan ayının dirilişimize vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı hatalarımızla yüzleşme, günahlarımızdan arınma ayıdır. Kendi halinde şükrederken bütün insanlık için esenlik, huzur ve kardeşlik adına neleri yapabileceğimizi bir kez daha düşünme ayıdır. En büyük arzumuz yangın yerine dönen İslam coğrafyasının yaralarının bir an önce sarılması huzura ve barışa kavuşmasıdır" diye konuştu.

"Kurtuluş yolu içinde bulunduğumuz gemiyi hep birlikte korumak ve hedefe ulaşmaktır"

Boş ve manasız işlere ayıracakları vaktinin olmadığını dile getiren Nursaçan, "Kahraman ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla beraberdir. Bu yurda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet ve mahire gazilerimize de acil şifalar dilerim. Zaman birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır. Ayrılık da azap, birlikte rahmet vardır. İş dünyası olarak sanayicinin beklentilerine yeterince cevap verilmesi, ekonominin birinci sırada yer alması yani asıl gündeme dönülmesi birinci önceliğimiz olmalıdır. Her türlü sanayi yatırımı yerine ülkemiz için yüksek katma değer üretebilecek sanayi yatırımlarına yönelmeliyiz. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız., kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Kurtuluş yolu içinde bulunduğumuz gemiyi hep birlikte korumak ve belirlenen hedefe ulaştırmak olmalıdır. Bizleri dünyada ve ahirette hüsrana uğratacak boş ve manasız işlere ayrılacak vaktimizin olmayacağı kanaatindeyim. Zaten Ramazan-ı Şerif’in anlamı bu değildir midir?" ifadelerini kullandı.