OSBÜK Heyetinden Vali Kamçı'ya Ziyaret

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul'unun (OSBÜK) ilimizde gerçekleştireceği ‘OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere ilimizde bulunan OSBÜK Başkanı Başkanı Memiş Kütükçü, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Mersin-Tarsus, Adana Hacı Sabancı, Antalya, Kocaeli-Gebze Güzeller, Kayseri OSB Başkanları'nın yanı sıra Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize sanayi bölgesi başkanı ile İzmir-Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı da katıldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, OSBÜK Başkanı ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı, birbirinden önemli organize sanayi bölgesi başkanlarının ilimizde gerçekleştirecekleri toplantı ve ziyaretlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

OSBÜK Başkanı Kütükçü ve OSB Başkanlarının ilimizde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdikleri ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.