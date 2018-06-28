Osman Elmalı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı

20/10/2016 tarihinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Osman Elmalı, yaklaşık iki yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Atandı.

Celalettin Ekinci kimdir?

1965 Yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Afyon’da, ortaokul ve liseyi Konya Doğanhisar da bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında İzmit Yetiştirme Yurdunda göreve başladı. Sırasıyla Ankara 50.yıl yetiştirme yurdunda, Sungurlu Fatih ortaokulunda, Mamak Abidinpaşa lisesinde, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesinde ve Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim okulunda görev yaptı. 07/06/2010 tarihinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne önce geçici şube müdürü ardından da asil Şube Müdürü olarak atandı. 2012’de Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görevleri sürdürdü. Memursen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanlığı görevini sürdürdü.

2015 Mayıs ayında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne daha önce Niğde ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Görevini sürdüren Celalettin Ekinci getirilmişti.