Osman Kavuncu Mahallesinde kavşak düzenlemesi

Yol, kavşak, trafik güvenliği ve görsel güzellik yanında adeta çiçek bahçesi ile bütünlük sağlanan Kavşak düzenlemesinin Melikgazi’ye yakışır bir çalışma olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini özellikle güvenli ve seri ulaşım için kavşak düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.

İki kavşak düzenlemesi ile beş ayrı istikameti düzenlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde seri, güvenli ve akışkan bir trafik ulaşımını sağlamak için yollara büyük önem veriyoruz. Tabi ki bu yolların birbiri ile bağlantıları daha büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan Osman Kavuncu Mahallesinde iki kavşak düzenlemesi ile 5 yol akışını güvenli hale getirmek istedik. Bunun için 22 metrekare çapında Raunt Kavşak inşa ettik. Bu çalışma ile çevre esnafı için otoparklar oluşturduk. Bu çalışma ile trafik akışı daha seri ve güvenli hale gelecektir. Kavşak yapımı ile bu nokta kör noktadan çıkarılmıştır. Dolayısı ile sürücüler zamandan kazanarak daha kısa sürede ulaşımlarını sağlamaktadırlar.”