Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 11:45

Osman Kavuncu Mahallesinde kavşak düzenlemesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için Osman Kavuncu Mahallesinde Kazımkarabekir, Orta Sanayi, Kartal yolu gibi Beyatlı ve Kevser Caddelerinin birleştiği noktada kavşak düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

Osman Kavuncu Mahallesinde kavşak düzenlemesi

12 Temmuz 2017 11:45


Yol, kavşak, trafik güvenliği ve görsel güzellik yanında adeta çiçek bahçesi ile bütünlük sağlanan Kavşak düzenlemesinin Melikgazi’ye yakışır bir çalışma olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini özellikle güvenli ve seri ulaşım için kavşak düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.


İki kavşak düzenlemesi ile beş ayrı istikameti düzenlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


“Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde seri, güvenli ve akışkan bir trafik ulaşımını sağlamak için yollara büyük önem veriyoruz. Tabi ki bu yolların birbiri ile bağlantıları daha büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan Osman Kavuncu Mahallesinde iki kavşak düzenlemesi ile 5 yol akışını güvenli hale getirmek istedik. Bunun için 22 metrekare çapında Raunt Kavşak inşa ettik. Bu çalışma ile çevre esnafı için otoparklar oluşturduk. Bu çalışma ile trafik akışı daha seri ve güvenli hale gelecektir. Kavşak yapımı ile bu nokta kör noktadan çıkarılmıştır. Dolayısı ile sürücüler zamandan kazanarak daha kısa sürede ulaşımlarını sağlamaktadırlar.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:01
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!