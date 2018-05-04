Edinilen bilgiye göre 28 Nisan’da çalınan bir araç önceki gün terk edilmiş bir halde bulundu. Araç üzerinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan iş yerlerinin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde daha önce bir çok suçtan kaydı bulunan zanlılar K.D. ve H.S. tespit edildi ve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.