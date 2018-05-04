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04 Mayıs 2018 09:43

Oto hırsızları 100 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Kayseri’de terk edilmiş bir araç üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, 100 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıları yakaladı.

Oto hırsızları 100 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

04 Mayıs 2018 09:43


Edinilen bilgiye göre 28 Nisan’da çalınan bir araç önceki gün terk edilmiş bir halde bulundu. Araç üzerinde çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan iş yerlerinin yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi.


Görüntülerde daha önce bir çok suçtan kaydı bulunan zanlılar K.D. ve H.S. tespit edildi ve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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