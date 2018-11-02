Oto Sanatkarlar'dan Başkan Çelik'e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ahi Evran Camii'nde kıldığı Cuma Namazının ardından Oto Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çelik'e oto sanatkarları ve esnaflara verdiği destekler nedeniyle hediye takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma Namazını Ahi Evran Camii'nde kıldı. Başkan Çelik, Cuma Namazı sonrası Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Oto Sanatkarla Odası tarafından hazırlanan aşurenin dağıtımı yaptı.

Başkan Çelik daha sonra Oto Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkanı Şeyhi Odakır tarafından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Başkanlara otomotiv servislerinin olacağı yeni site hakkında bilgi verildi. Odakır, yeni sitenin Türkiye genelinde örnek gösterilen bir site olduğunu belirtti ve Başkan Mustafa Çelik'e Kocasinan Belediye Başkanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik'e esnaf adına teşekkürün ifadesi olarak hediye takdim edildi.