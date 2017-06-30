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30 Haziran 2017 11:09

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kayseri’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarparak durabildi.

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

30 Haziran 2017 11:09


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, 38 JM 099 plakalı otomobilin sürücüsünün önüne çıkan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdığı öğrenildi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, ağaca çarpan otomobil çekici ile kaldırıldı.


Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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