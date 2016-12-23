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23 Aralık 2016 23:27

Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

23 Aralık 2016 23:27

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin tarafından kurtarıldı.
Kaza, Battalgazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EU 610 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobil de sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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