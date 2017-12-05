“Otomobil Girişim Grubunu Kayseri’ye Davet Ettik”

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantına katıldıklarını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Tanıtım toplantısından sonra Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın bilgisi dahilinde girişim grubunu oluşturan 5 şirkete bir davetiye mektubu gönderdik. Kendilerine Kayseri’de ki imkanları göstermek için buraya davet ettik” dedi.

Girişim grubunda bulunana 5 firmaya Kayseri’nin potansiyelini anlatmak istediklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Çok isabetli olduğunu düşündüğümüz 5 tane güzide şirketimiz otomobil girişim grubunda yer aldı. Biz bu şirketlerimizi şehrimizin potansiyelini bire bir anlatıp, bizzat yerinde incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye davet ettik. Daha önce açıkladığımız gibi İncesu OSB’mizde 1 milyon metre kare civarında otomobil için verebileceğimiz yerimiz hazır. Serbest Bölge Başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç yine otomobil için yer verebileceğini söyledi. Yine şuanda çalışmasını yaptığımız 4. Organize Sanayi Bölgemizden yer verebiliriz. Veya başka bir yerden isterlerse oralardan da verebiliriz. Yer konusunda sıkıntımız yok” diye konuştu.

Otomobil fabrikalarının illa liman kentinde olması gerekmediğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Burada özellikle bir kafa karışıklığı oluyor. Bunu Kayseri’de de konuşurken belki Marmara Bölgesindekilerin konuşmasına yağ sürüyoruz. Otomotiv üretimi için liman gereklidir diye bir cümle kuruluyor. Kesinlikle ve kesinlikle Almanya, İngiltere dahil, Amerika kıtası dahil böyle bir zorunluluk yok. Haritasına baktığınız zaman ki biz daha önce sunum yapmıştık, Almanya’daki durumu, Amerika’daki durumu, İngiltere’de Çek Cumhuriyetindeki durumu kesinlikle bir ya da iki tane fabrika dışında limanda otomobil fabrikası yok. Türkiye’nin yükünü sanayide Marmara bölgesi çekiyor. Kayseri, Konya, Aksaray Orta Anadolu şehirlerinin artık bu paylaşıma girmesi lazım. Endüstriyel alt yapısı olan, sanayi kültürü olan şehirlerimiz bu yatırım için hazır bekliyorlar”

Elektrikli otomobilde ana maliyetin yüzde 35’lik kısmını oluşturan lityum iyon hücresini Kayseri’de üretme yeteneğine sahip firma olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, başta Aspilsan olmak üzere havacılık ve savunma sanayisi ile yerli otomobil üretimine destek sağlayacak altyapı yatırımları ve kalifiye işgücünün hazır olduğunu sözlerine ekledi.