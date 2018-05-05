Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.