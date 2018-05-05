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05 Mayıs 2018 16:03

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişide yaralandı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

05 Mayıs 2018 16:03


Edinilen bilgiye göre, Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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