Otomobil mısır tarlasına uçtu: 2 yaralı

Olayda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Buğdaylı - Elagöz yolunda M.C. idaresindeki 38 BD 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı çıkarılan sürücü ile birlikte 11 yaşındaki A.C. ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.