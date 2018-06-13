Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 19:33

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

13 Haziran 2018 19:33


Kaza, Kayseri-Malatya yolu 41’inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahsen M. (84) yönetimindeki 38 FK 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Feci kazada, otomobil sürücüsü Mahsen M. ile eşi Meryem M. (80) hayatını kaybederken, oğulları H.M. ve M.M. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsen M. ve Meryem M.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç