Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri'de otomobilin takma atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Turan-Büyük Bürüngüz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bürüngüz'de ebe olan Tuğba A. (30) yönetimindeki 38 HY 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Tuğba A., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.