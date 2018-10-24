İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri’de otomobilin takma atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin takma atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Turan-Büyük Bürüngüz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bürüngüz'de ebe olan Tuğba A. (30) yönetimindeki 38 HY 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Tuğba A., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.