Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:07

Otomobilde uyuyan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Otomobilde uyuyan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

10 Ocak 2017 15:07

Kayseri’de otomobilinin içerisinde uyuya kalan şahıs, polis ekiplerinin harekete geçirdi. Otomobilin camı kırılarak çıkartılan şahıs, uyuyarak hastaneye gitti.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir otomobilin içerisinde hareketsiz halde birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde otomobilin yanına gelen ekipler, cama vurarak şahsı uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çabası sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri şahsa, aracın camını kırarak ulaştı. Bu sırada toplanan meraklı vatandaşları da, polis ekipleri, ’Buraya 100 kişi biriktiniz. Arabada birşey olabilir. Bu kadar da olmaz’ diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. İsminin T.D. olduğu öğrenilen şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. T.D.’nin sedye ile ambulansa bindirilirken de uyuduğu gözlendi.
Polis ekipleri 38 HG 371 plakalı araçta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç