Otomobilde uyuyan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’de otomobilinin içerisinde uyuya kalan şahıs, polis ekiplerinin harekete geçirdi. Otomobilin camı kırılarak çıkartılan şahıs, uyuyarak hastaneye gitti.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir otomobilin içerisinde hareketsiz halde birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde otomobilin yanına gelen ekipler, cama vurarak şahsı uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çabası sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri şahsa, aracın camını kırarak ulaştı. Bu sırada toplanan meraklı vatandaşları da, polis ekipleri, ’Buraya 100 kişi biriktiniz. Arabada birşey olabilir. Bu kadar da olmaz’ diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. İsminin T.D. olduğu öğrenilen şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. T.D.’nin sedye ile ambulansa bindirilirken de uyuduğu gözlendi.

Polis ekipleri 38 HG 371 plakalı araçta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.