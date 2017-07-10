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10 Temmuz 2017 14:11

Otomobiller çarpıştı, sıkışanları itfaiye kurtardı

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan şahısları itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobiller çarpıştı, sıkışanları itfaiye kurtardı

10 Temmuz 2017 14:11


Edinilen bilgiye göre, Cırgalan mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 AY 007 plakalı otomobil ile 50 HC 879 plakalı otomobil kafa kaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi 50 HC 879 plakalı otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kazaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiyenin titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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