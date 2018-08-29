"Oyun oynayanların oyununu bozarız"

Başkan Çelik, Türk Milleti’nin tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de üzerine oynanmak istenen oyunları bozacak güç ve ruhta olduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada 30 Ağustos 1922’nin Türk Milleti’nin hiçbir şekilde bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğini gösteren şanlı tarihlerden birisi olduğunu belirtti.

“BU MİLLET ÜZERİNE HESAP YAPAN YANILIR VE YENİLİR”

96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde bağımsızlık için verilen mücadele ruhunun Türk Milleti’nin genlerinde yer aldığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, bu ruhun mazide kalmadığını ve atide de devam edeceğini kaydetti. Kendisine egemen güç diyen şer güçlerin bugün de Türkiye üzerine farklı hesaplar içerisine girdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünde bir kez daha söylemek isterim ki; tarih, bu millet üzerine hesap yapanların yanılgı ve yenilgileriyle doludur. Üzerimize oynanan oyunları geçmişte bozduk, bugün ve gelecekte de bozarız. Bağımsızlığımıza kastedenlere karşı geçmişte elde ettiğimiz zaferlerden ders çıkarmayanların sonu yine aynı olacaktır. Aramızdaki birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Elhamdülillah bileğimizi hiçbir güç bükemez” dedi.

Açıklamasında, Kurtuluş Savaşı’nın her anında çok büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Aziz vatanımızı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Dün ve bugün bu vatan ve milletimiz için her alanda mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.