Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir basın açıklaması düzenleyen Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yıllarca üzerinde tartışılan taşeron sorunun kökten çözülmesinin çalışma hayatında önemli bir kazanım olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye’de iş hayatında bu kadar büyük bir reforma imza atılmadığını ifade eden Başkan Sert, Kayseri’ye geldiklerinde çalışanlarını ziyaret ederek onların sorunlarını dinlediklerini ve çalışanlarının sorunlarını rapor haline getirerek ilgili bakanlıklara sunacaklarını belirtti. Başkan Devlet Sert: “Yıllarca üzerinde tartışılan konuşulan ve müdahale edilmesi gereken ve sosyal bir yara haline gelmiş olan taşeron sorununun kökten çözülmesi hem çalışanlar olarak hem çalışma hayatında önemli bir kazanım olarak görmekteyiz. Taşeron işçilerinin kadroya alınması çalışma hayatında büyük bir reform olarak görülmektedir. Türkiye’de iş hayatında bu kadar büyük bir reforma imza atılmamıştır. Taşeron işçilerinin kadroya alınması hükümetimizin bütün küresel güçlere karşı aslında bir meydan okumasıdır. Böylesine büyük bir reforma imza atanlara teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük çalışma reformu sayılan taşerona kadro konusunda ve beraberinde getirdiği maalesef bazı sorunlarımız da mevcuttur. Bugün özellikle sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanlarımızın taşeronda görmüş oldukları sorunları neyse kadroya geçtikten sonra aynı sorunlarla karşı karşıya kalması aslında üzüldüğümüz bir hadisedir. Biz Sağlık Bakanlığı’nda gerek 112 ambulans sürücülerine, gerekse hastane çalışanlarımızla ve gerekse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını Türkiye genelinde bir rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığımıza ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza imza karşılığında elden takdim ettik” diye konuştu.

112 ambulans sürücülerin de özellikle riskli birim ödemesini memurların alırken taşerondan kadroya geçen işçilerin ise bu haktan yararlanamadığını vurgulayan Başkan Sert, sorunun çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert: “ 112 ambulans sürücüleri içerisinde özellikle beklenen 24 ve 72 saat konusunda bugün ambulans sürücüsü memur arkadaşların 24 ve 72 saat mesaisi yaparken maalesef işçi kesiminde bu mesai uygulanmamaktadır. 12 ve 36 saat uygulaması ile çalışmaktadır. İnşallah 24 ve 72 saat mesai sistemini çözmeye çalışacağız. 112 ambulans sürücülerinde özellikle riskli birim ödemesini memurlar alırken taşerondan kadroya geçen ve mevcut kadrolu işçiler şuan maalesef yararlanamıyor. Bunu da raporumuzda takdim ettik. Ayrıca sağlık çalışanlarımız hastanelerde, 112 ambulans sürücülerimiz hukuki destek veya beyaz kod uygulaması dediğimiz o uygulamadan maalesef yararlanamıyorlar. Yani hastanede şiddete maruz kalan ambulans sürücülerine her türlü şiddeti reva gören bir anlayış ile hukuki bir süreç yaşandığında çalışanlarımız bundan muzdarip oluyor ve bunu yine raporumuza sunduk” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, hastanede ve ambulans sürücülerinin enfeksiyon hastalık primi alamadıklarını ve kamu sağlık birimlerinde çalışan işçilerin bir saatlik ara dinlenmelerinin çalışma şartlarında sayılmamasının büyük bir sorun olduğunun altını çizen Başkan Sert, çalışanlarının ücret pusulalarını sistemden görülmemesinden şikayet etti. Başkan Sert konuşmasını şu şekilde devam etti : “Hastane ve ambulans sürücülerimizde enfeksiyon hastalık primi alınamıyor. Bunu raporlarımıza sunarak bakanlığımızla görüşmeler halinde olacağız. Kamu sağlık birimlerinde çalışan sağlık işçilerimizin bir saatlik ara dinlenmeleri de çalışılmış sayılmalıdır. Her ne kadar iş kanunumuz ara dinlenmelerin çalışma şartlarında sayılmaması ama acil hizmetlerde özellikle nöbetine 10 dakika kala bir vaka çıktığında göreve giden bir ambulans sürücüsü yada hastanelerde yoğun bakımda, röntgende veya laboratuvarda acil olarak mesaiyiyi gözetmeden ara dinlenmesini yapmayan çalışanlarımızın bu ara dinlenmeleri çalışılmış olarak kabul edilmelidir diye bunu biz raporumuza takdim ettik. Malum taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız maalesef ücret pusulaları e- devlet sistemi üzerinden ve Çekirdek Kaynak Yönetim sisteminden görmelidir diye düşünüyoruz. Çünkü şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bodrolarını alamazken yine bugün kadroya geçen arkadaşlarımız bodrolarına ulaşamamaktadır”

112 ambulans sürücü arkadaşlarının çok kez şiddete maruz kaldığını ve bir çocuğun babasına yapmadığı şeyi ambulans sürücüsü arkadaşlarının vakayı hastaneye götürmek için ellerinden geleni yaptığını belirten Başkan Sert: “ İşçi memur olarak ayrım yapmadan aynı hizmeti veren ve gerek maaş konusunda gerekse sosyal hak konusunda maalesef ki aynı imkanları kullanamıyorlar. Bizler bunun mücadelesini vereceğiz” dedi.