Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: “Ülkemizin geleceği aydınlıktır”

Öz Taşıma- İş Sendikası, Kayseri Ulaşım A.Ş. üyeleri ve aileleri ile bir araya gelinen etkinlikte açıklama yapan HAK- İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri'de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek amaçlarının daha çok çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, sendika olarak üyeleri ile huzurlu bir çalışma ortamlarının olduğunu dile getirerek: “Öz Taşıma-İş Sendikası olarak Kayseri Ulaşım A.Ş.' de çalışan üyelerimiz ve aileleri ile işverenimiz ve genel müdürümüzle hep beraber olalım dedik. Kaynaşmayı ve daha çok birlikteliği iş yerinde ki çalışma ortamından birlikte bir araya gelip stres atmayı birlikte çalışmış olduğumuz arkadaşlarımızla sendika olarak bugün böyle güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Kayseri'de olmaktan mutluyuz. İnşallah verimli bir etkinlik olur. Burada sendika olarak amacımız sadece toplu iş sözleşmesi yapmak değildir. Bizim amacımız daha çok çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaktır. Sosyal anlamda etkinlikler organize etmektir. Bundan önce burada iftar programlarımız da oldu. Bugün de bir piknik etkinliği yapıyoruz. Sendika olarak üyelerimiz ile huzurlu bir çalışma ortamımız var. Bunları da daha ileri taşımak için sendika olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Üzerimize düşen neyse onu el birliği ile yapacağız”

Zorlukların ve güçlüklerin ülke olarak her zaman aşıldığını dile getiren Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Bizim ülke olarak böyle bir bahtsızlığımız var. Her zaman bizim ülkemizin içinden veya dışından düşmanları çok olmuştur. Biz bu zorlukları, güçlükleri ülke olarak insanlarımızla birlikte bütünleşerek aşmayı bildik. Bundan sonra da aşarız. Ekonomik tedbirlerin uygulanması yönünde bazı programlar uygulanıyor. Bu noktada bizim üzerimize düşen neyse onu da el birliği ile yapacağız. Ülkemizin geleceği aydınlık inşallah yarınlarımız daha iyi olur” dedi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da çalışanlar için huzur ortamı oluşturmak için çalıştıklarına değinerek: “Çalışanlar olmazsa iş yerlerinin anlamı olmaz. Biz sendikayla beraber bu yıl çalışanlarımız için düzenlediğimiz dördüncü etkinliktir. Sık sık bu tür etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz ki çalışanlarımız birbirleriyle kaynaşsın. İş yeri ortamından ayrılıp bir stres atsınlar istiyoruz. İnsanlar birbiriyle muhabbet ettiği zaman bir yöneticisi ile muhabbet ettiği zaman problemlerini iletme imkanı buluyor. Bu da çalışanlarda rahatlık oluşturuyor. Bu da işe yansıyor. İş yerinde en önemli konulardan bir tanesi de iş yeri huzurudur. Biz iş yerinde ki huzuru ne kadar çok yapabilirsek verimliliği de arttırabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.