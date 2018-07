Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Temsilciği Açıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, törene katılan herkese teşekkürlerini ileterek sendikanın 6 yıl önce kurulduğunu ve genç bir sendika olduklarını söyledi.

Sorunlarını her zaman diyalog ile çözdüklerini kaydeden Başkan Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikamızın Kayseri İl Temsilciliğinin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Öz Taşıma İş Sendikamız Hak İş Konfederasyonunun öncülüğünde 6 yıl önce kurulan bir sendikaydı. Konfederasyonlarımızın, sendikalarımızın ve üyelerimizin destek ve katkılarıyla kuruluşundan bugüne yeni bir sendika olmasına rağmen konfederasyonumuzla birlikte büyüyoruz. En son yayınlanan istatistikler ile iş kolumuzun en büyük sendikası olmaya devam edeceğiz. Hem sendikamız büyüyor hem de konfederasyonumuz büyüyor. Var olan sorunlarımızı her zaman diyalog yoluyla çözdük. Kayseri bizim için her zaman önemlidir. Bizde burada üyelerimize her zaman hizmet edebilme adına Kayseri İl Temsilciliğimizi açmış bulunuyoruz” dedi.

"Süreçleri adım adım istediğimiz noktaya taşıyacağız"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da bir konuşma yaparak Kayseri çalışanlarının her zaman daha iyisini hak ettiğini ve Öz Taşıma İş Sendikasının kendi iş kolunda en büyük sendikalardan biri haline geldiğini ifade etti ve bundan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Başkan Arslan, "Bugün Öz Taşıma İş Sendikamızın hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Kayseri bunu hak ediyor. Kayseri çalışanları bunu hak ediyor. Sendikalarımızın bu konuda ki fedakarlıklarını takdirle karşılıyorum. İnşallah diğer sendikalarımızın da burada kendi hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürebilmelerini arzu ediyoruz. Öz Taşıma İş Sendikamız Hak İş’in genç sendikalarından birisidir. Konfederasyonumuzun kendi elleriyle yoğurup oluşturduğu ve kurduğu bir sendikadır. O yüzden bu sendikamızın kısa zamanda iş kolunda en büyük sendikası olması Hak İş ve sizler için de büyük bir gurur kaynağıdır. Sayımız arttıkça gücümüz arttıkça sorumluluğumuz da artıyor. Sorumluluğumuzun ve hizmetlerimizin şeklini de çeşidini de arttırıyoruz. Toplu iş sözleşmelerinde de çok zorlu süreçlerden geçtik. Biz merdivenlerin basamaklarını birer birer çıkacağız. Bütün sorunların çözümünü bir sözleşme de başaramayabiliriz. Bir niyet ve samimiyet var. İnanıyorum ki zaman içerisinde bu süreçleri adım adım istediğimiz noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sendikanın hizmet binasın açıldı.