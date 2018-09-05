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05 Eylül 2018 13:45

Özbek heyet Kayseri’yi örnek seçti

Özbekistan’dan gelen heyet Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışını ve uygulamalarını inceledi.

Özbek heyet Kayseri’yi örnek seçti

05 Eylül 2018 13:45


Özbekistan’ın başkenti Taşkent, yerel yönetimde Kayseri’yi örnek alıyor. Taşkent Valiliği’nden ülkemize gelen heyet yerel yönetimdeki kurumsallaşma ve planlı şehirciliği nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Heyetle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman görüştü. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ye yerel yönetim hizmetlerini valilik yürütüyor. Taşkent Valiliği’nin yatırım ve imarla ilgili yöneticileri iki günlük bir çalışma için Kayseri’ye geldi. Heyetle bir görüşme yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Kayseri’nin örnek belediyeciliği ile doğru bir tercih olduğunu belirtti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımda Türkiye’nin önde gelen illerinden olduğunu söyledi. Özbek heyete şehir dışında bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in selamlarını da ileten Elcüman, Kayseri’de yapılacak olan çalışmaların Taşkent için güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.


Düzgün ve planlı şehirciliği ile kurumsal bir yönetim anlayışından dolayı Kayseri’yi görmek istediklerini ifade eden Özbek heyet, iki gün süreyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını inceleyecek. Özbek heyet, Büyükşehir Belediyesi’nin bazı yatırımlarını da yerinde görecek.




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