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Özdoğan'dan Rektör Çalış'a hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.


Ziyarette, Erciyes Üniversitesinin dünyanın en saygın üniversiteleri sıralamasında ilk bin içerisinde, Türkiye'nin ise 10'uncu üniversitesi olduğunu söyleyen Belediye Başkan Vekili Özdoğan, “Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış hocamızın Erciyes Üniversitesi'nin bilinen eğitim kalitesini daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Yeni dönemde, Kayserimizin gururu olan Erciyes Üniversitesi, gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ülkemize sağladığı katkı artarak devam edecektir. Rektörlük görevine atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Belediye olarak eğitim kurumlarımızla her zaman işbirliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Sayın Başkan Vekilimize nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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