(Özel) AGÜ Spor için karar verildi

AGÜ Spor'un Kayserispor çatısı altına geçip geçmeyeceği konusu karara bağlandı. Kayserispor kulüp avukatı ve basın sözcüsü Basın Sözcüsü Orhan Taşçı İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu konu hakkında net bir cevap vereyim. AGÜ Spor bayan basketbol takımımız, yeni bir karara kadar Kayserispor çatısı altına geçmeyecek. Yaklaşık 1 haftadır bizim çatı altına geçip geçmeyeceği konuşuluyordu. Karşılıklı görüşmeler vardı. Bir çok girişimin içerisinde ben de bizzat bulundum. Gelinen noktada AGÜ Spor, bu sezon kendi yoluna devam edecek" dedi.

Orhan Taşçı, "Biz de çatımız altında bayan basketbol takımının olması isteriz. Bu bize gurur verir. Ancak AGÜ Spor'un şu an için ciddi borcu ve giderleri var. Hâl böyle olunca önce can, sonra canan demek zorunda kalıyoruz. Kayserispor'da önemli giderler ve ekonomik çözüm arayışı varken AGÜ Spor'un 7-8 Milyon TL'lik borcunu temizlememiz imkansız. Bizim de önemli borçlarımız var. Ödemekle yükümlü olduğumuz noktalar var. Allah yardımcıları olsun. Bu sıkıntının içinden çıkarlar umarım" açıklaması yaptı.