(Özel) Alışveriş merkezinde heyecanlandıran tatbikat

Forum Kayseri'de düzenlenen acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı. Temsili fünye ile patlatılan şüpheli paket tatbikatı izleyenleri heyecanlandırdı.

Forum Kayseri'de olası olaylara müdahaleyi en erkene indirebilmek için her yıl yapılan acil durum tatbikatı, bu senede gerçekleştirildi. AVM'de ‘Bu bir yangın alarmıdır, en yakın çıkışı kullanarak binayı boşaltalım' uyarısı ile başlayan tatbikatta, çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. Bu sırada itfaiye ekipleri de, temsili olarak balkonda mahsur kalan bir kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 çalışanları da, AVM içerisinde mahsur kalan bir kişiye ulaşarak, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından alışveriş merkezi önüne temsili olarak konulan şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Patlamayla beraber tatbikatı izleyenlerde çıkan sesten heyecanlandı. Tatbikat hakkında bilgiler veren Forum Kayseri Operasyon Yöneticisi Ömer Önder, “Forum Kayseri olarak her yıl tekrarladığımız acil durum tatbikatlarımızı bu yılda gerçekleştirdik. AVM olarak çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve çevre halkının güvenliğini sağlamak en büyük görevlerimizden biridir. İtfaiyecilerimize, katılımcılarımıza ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Genel olarak 80 kişilik bir ekibimizle ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Ayrıca, emniyet güçlerimizle çok sıkı ilişkilerimizle birlikte Kayseri'de merkezi bir AVM olarak güvenliği sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.