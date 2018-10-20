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(Özel) Ambulanslar artık trafik ışıklarına takılmayacak

Kayseri’de 13 yaşındaki 7.

Kayseri'de 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Memduh Ballıkaya, hastasını taşıyan ambulans trafik ışıklarında takılıp hastaneye geç gidince, ambulansların ışıkta takılmaması için bluetooth ile yönlendirilen trafik ışığı yaptı.


Kayseri'de 13 yaşındaki Mustafa Kemal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Memduh Ballıkaya'nın ailesinden biri hastalandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada ailesiyle beraber ambulansı takip eden Ballıkaya, ambulansın trafik ışıklarında çok takıldığını, bundan dolayı hasta yakınının hastaneye geç gittiğini gördü.


Bunun üzerine harekete geçen Ballıkaya, ambulansların trafik ışıklarında takılmasını engellemek için bir proje geliştirmek istedi. Geliştirdiği yazılımla cep telefonu ile trafik ışıklarının senkronizasyonunu yapan Memduh Ballıkaya, bu sayede ambulansların trafik ışıklarına takılmamasını hedefliyor.


Projesi hakkında bilgiler veren Memduh Ballıkaya, “Ailemden biri hastalandı ve ambulansı aradık. Ambulans hastamızı aldı ve hastaneye doğru yola çıktı. Bizde ambulansın arkasından hastaneye gitmek için yola çıktık. Yolda hastamızı taşıtan ambulans trafik ışıklarına çok takıldı ve hastaneye geç kaldı. Bende bunu düşünerek bir proje geliştirmek istedim” dedi.

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