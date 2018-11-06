(ÖZEL) Aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, aracın çarptığı çocuk metrelerce savrulurken, korkunç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinin Muammer Kocatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Semih A.'ya hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Semih A., metrelerce savruldu. Kazada ağır yaralanan Semin A., olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç şoförü ise hakkında başlatılan işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Meydana gelen kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Semih A., aracın çarpmasıyla birlikte havaya fırlıyor ve metrelerce savruluyor.