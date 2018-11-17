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(Özel) Bu mutluluğunun tarifi yok

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği’ Projesi kapsamında okullarına bilgisayar verilen bir öğrenciler, bilgisayara sarılarak mutluluk pozu verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği' Projesi kapsamında okullarına bilgisayar verilen bir öğrenciler, bilgisayara sarılarak mutluluk pozu verdi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği' Projesi kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde kullanılmayan 30 bilgisayar modernize edilerek 14 ilçede bulunan 27 okula dağıtımına başlandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de 14 ilçede bulunan 27 köy okulunu tek tek gezerek hem öğrencilerle sohbet etti hem de bilgisayarları dağıttı.


Bünyan ilçesinde bulunan Sultanhanı mahallesi Sultanhanı İlkokulu'na giden ekipler burada da okula bilgisayar hediye etti. Bu sırada yeni bilgisayarlarını gören bir öğrenciler, bilgisayara sarılarak mutluluk pozu verdi.

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