(Özel Haber) AKUT’un çalınan kadavra köpeğini polis buldu

Polis yaptığı çalışmayla kısa sürede köpeği bularak teslim ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi’nde bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kayseri Operasyon Merkezi’nde bulunan ve özellikle kadavra eğitimi alan ’Ateş’ isimli arama kurtarma köpeği dün akşam saatlerinde çalındı. Dernek görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri ve teknik takip sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, bulundukları yere operasyon yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat gibi kısa bir sürede çalınan kadavra köpeğini bulan Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, arama-kurtarma köpeğini yetkililere teslim etti.

Kayseri emniyetine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ekip Lideri Mehmet Eskitaş, ’Ateş’in Kayseri’deki en değerli arama kurtarma köpeklerinden biri olduğunu söyledi. Eskitaş, "Akşam üzeri bulunduğu yerden çaldılar. Sağ olsunlar Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası büyük çaba sarf etti. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Ateş, bizim için çok önemli bir köpek. Birçok görevde çalışıyor ve hala eğitimleri devam ediyor. Kayseri’nin en değerli arama - kurtarma köpeklerinden bir tanesi. Özellikle kadavra eğitimi üzerinde çalıştığı için çok önemli bir köpekti. Çalınmasıyla birlikte biz de üzüldük, ekipten bir arkadaşımız gibidir. O nedenle Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine çok teşekkür ediyoruz; buldular, aldılar ve geldiler. Ekip arkadaşımız bulundu, biz de sevinçliyiz tabi ki. Biz her zaman mutlu sonlarla karşılaşamıyoruz ama bu sefer biz mutlu sonu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.