(Özel Haber) Ampulde ürettiği balı Cumhurbaşkanına hediye etmek istiyor

18 yıldır bal üreticiliği yapan Arslan Candan, kızı Ayşe'nin isteği üzerine ampulün içinde 5 ay sonunda bal üretti. Candan, "Bu balı Cumhurbaşkanımız için ürettim, başka üretmeyeceğim. Bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye köyünde 18 yıldır bal üreticiliği yapan Arslan Candan, geçtiğimiz yıl cam kavanozların içinde bal üretimi gerçekleştirdi. Kızının isteği üzerine kullanılmayan ampulün içine de bal yaptıran Arslan Candan, "Geçtiğimiz yıl cam kavanozların içine bal yaptırmıştım. Kızım bunu görünce evde kullanılmayan bir ampul vardı. 'Baba bunun içine de bal yaptırabilir misin?' dedi ve ben de denedim. Geçtiğimiz yıl havalar soğuduğu için ampulün yarısına kadar bal yaptırabilmiştik. Bu yıl ise ampulün içine tamamen bal yaptırdım. Bu işlem yaklaşık 5 ay kadar sürdü" dedi.

Ampulün içindeki balı sadece köylülerin gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyen Arslan Candan, "Bu balı Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Ama nasıl hediye edeceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Bu balı da sadece Sayın Cumhurbaşkanımız için ürettim, başkasını yaptırmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki Ayşe Candan ise, "Babam geçtiğimiz yıl cam kavanozların içine bal yaptırmıştı. Kullanılmayan bir ampule de bal yaptırıp yaptıramayacağını sordum. Babam denemek istedi ve başardı" dedi. Ayşe Candan, "Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı küçüklüğümden beri çok seviyorum. O nedenle böyle bir şey yaptırmak istedim. Bunu da eğer fırsatını bulabilirsek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.