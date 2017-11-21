(Özel haber) Asfaltta ‘kayak’ eğitimi

Kayseri’de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü karın yağmadığı zamanlarda kayakçıların antrenmanlarını aksatmaması için inline kapılar getirerek, sporcuların hizmetine sundu. 5 kayak antrenörünün eşliğinde haftanın belirli günlerinde toplanan 42 öğrenci, paten ve kaykay ile antrenmanlarını sürdürüyor. Snowboard eğitimi alan 10 sporcu kaykay, kayak eğitimi gören 32 sporcu ise paten ile idman yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Bölge Takım Antrenörü Sait Güneş, “Bu projemiz 2014 yılından itibaren başladı. Karsız antrenmanlarımız, sporcularımızın 8 ay boyunca antrenman düzeylerini ve performanslarını yüksek tutmak için yapmış olduğumuz çalışmalardan birisidir. İnline kapı dediğimiz kapılarımızı yurt dışından il müdürümüzün desteği ile getirip buradaki projeyi geliştirip yaptığımız bir antrenman modelidir. Bu projede yaklaşık 750 çocuk tarandı. Proje kapsamında 3 tane okulla çalışıyoruz. 2014 yılından 2023 yılına kadar 8 yıl boyunca yaklaşık 8 okul tarayıp yetenekli olan çocuklarımızı seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Kayseri’yi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu kaydeden Güneş, “Kayseri’de kayak sezonu 4 ay. Bizim gittiğimiz yarışlar karla başlayıp, karın bitmesiyle bittiği için kondisyonumuz eksik kalmaktadır. Eksik kalan kondisyonumuzu tamamlamanın alternatifi olarak da kara antrenmanlarını yürütüyoruz. Bu antrenmanlarımız da kar antrenmanlarına en yakın çalışma modelinin inline kapılar olduğunu tespit ettik. Bu şekilde de antrenman modellerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda yaz çalışmalarımızda İl Müdürümüz Murat Eskici’nin desteği ile simülatör ve denge aletlerimizi getirdik” şeklinde konuştu.