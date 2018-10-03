(Özel haber) Bağışlanan organları ile 4 kişiye umut oldu

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 61 yaşındaki Murat Özata'nın bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

Nevşehir'de yaşayan 61 yaşındaki Murat Özata, 15 Eylül'de beyin kanaması geçirdi. Kayseri'de Özel Dünyam Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özata, 19 Eylül'de hayatını kaybetti. Ölmeden önce "Nasıl kan bağışında bulunuyorsak, organ bağışında da bulunmalıyız" diyen Murat Özata'nın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Karaciğer, 2 böbreği ve 2 retinası bağışlanan Özata, organ nakli bekleyen 4 kişiye umut oldu.

Organları bağışlanan Murat Özata'nın kızı Yasemin Ağbulut, yaptığı açıklamada, organ bağışının önemli olduğunu söyledi. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarının ama organ bağışı yaptıklarından dolayı gururlu olduklarını belirten Ağbulut, “15 Eylül günü babam beyin kanamasıyla hastaneye kaldırıldı. Fakat 19 Eylül günü yoğun bakımda birkaç gün kaldıktan sonra babamı kaybettik. Babam vefat ettikten sonra organlarını bağışlamak istedik. Annemle ve kardeşimle görüştükten sonra babamında bununla ilgili bir isteği olduğunu öğrendim. Nasıl kan bağışında bulunuyorsak, organ bağışında da bulunmamız gerektiğini söylemiş. Bununla ilgili çok iyi bir ekip vardı. Çok güzel bir şekilde çalıştılar. Çok kısa süre içerisinde bunu başardılar. Mutluyuz, 5 kişiye umut olduğunu biliyoruz. Zor durumda olan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Organ bağışıyla ilgili ölen hastaların yakınlarının karar verebileceğini dile getiren Ağbulut, “Ölüm hepimizin başına gelecek ama yakınını kaybetmek çok zor. Birçok insana umut olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Organ bağışının Türkiye'de çok az yapıldığını biliyorum ama birçok insana umut olabiliriz. Bununla ilgili hasta yakınları karar verebilir diye düşünüyorum. Yoğun bakımların neredeyse hepsi dolu” dedi.

"Organ nakli konusunda toplumun bilinçlenmesi gerekiyor"

Özel Dünyam Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Uzman Doktor Murat Özcan da, "Türkiye'de canlı donör verici dediğimiz durum çok nadir görünüyor. Kadavradan organ temini daha fazla. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı verici bulmak çok zor. Onun için toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bu konuyla ilgili hasta yakınlarının gösterdiği özveri ve hassasiyet gerçekten çok önemliydi. Bu yapılan işlemin tüm toplumumuza bir örnek teşkil etmesi bu konuda halkı bilinçlendirmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu organ 4 kişiye umut oldu. Görmeyen göz için ışık, karaciğeri olmayan, hayati tehlikesi olan hastalar için bir umut sebebi oldu. O açıdan bu konuyla ilgili toplumun bilinçlenmesi çok önemlidir" şeklinde konuştu.