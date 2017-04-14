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14 Nisan 2017 13:10

(Özel Haber) Biletall CEO’su Yaşar Çelik: “Referandum iç turizmi hareketlendirdi”

Biletall CEO’su Yaşar Çelik, referandum öncesinde başka şehirlere oy kullanmak için giden vatandaşlardan dolayı ulaşım sektöründe hareketlenme yaşandığını söyledi.

(Özel Haber) Biletall CEO’su Yaşar Çelik: “Referandum iç turizmi hareketlendirdi”

14 Nisan 2017 13:10


Biletall CEO’su Yaşar Çelik, son altı ayda yaklaşık 42 bin yolcu üzerinden yaptıkları anket sonuçlarına göre, on günden bu yana referandumda oy kullanmak için ikamet ettiği kentten oy kullanacağı yere gidecek vatandaşlardan dolayı sektörde hareketlenme olduğunu ifade etti. Çelik, “Ülkemiz bu hafta sonu, Türkiye’nin geleceği için çok önemli olan bir referanduma gidecek. Referandumdan sonra birçok sektöre hareketlilik gelmesini bekliyoruz. Referandum öncesinde de beyaz eşyada olduğu gibi teşvikler bazı sektörleri hareketlendirdi. Kendi sektörümüz için baktığımızda da son on günde, ikamet ettiği şehirden oy kullanacağı şehre gitmek üzere vatandaşlarımızın bilet satın aldığını görüyoruz. Dolayısıyla referandum son on gündür ulaşım sektörüne bir hareket getirmiş durumda. Sonrasında da çıkacak olumlu sonuçlar ve sezon itibariyle sektörümüzün hareketlenmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Yalnız seyahat ediyoruz


Anketlerdeki diğer sonuçlara dair bilgi veren Çelik, Türklerin aile yaşantısına önem vermelerine rağmen daha ziyade yalnız yolculuk yaptıklarını belirtti. Çelik, “Yolcularımızın yüzde 72’si tek başlarına seyahat etmişler, yüzde 6’lık bir kesim arkadaş grubu ile seyahat etmiş, yüzde 10’luk bir kesim ailesi ile seyahat etmiş, yüzde 9 ise çocuklu ailelerden oluşuyor. Seyahatlerin yaklaşık yüzde 43’ü iş amaçlı, yaklaşık yüzde 28’i eğitim amaçlı, yüzde 17’si tatil ve eğlence amaçlı, yüzde 12’si ise diğer nedenlerle yapılıyor” dedi.



İş için seyahat eden erkek daha fazla


Yolcularda kadın ve erkek oranlarının hemen hemen eşit olduğunu kaydeden Çelik, iş için seyahat eden yolcularda erkek sayısının daha fazla olduğunu dile getirdi. Çelik, 18-35 yaş arası kitlenin de, internet kullanımına paralel olarak klasik yöntemler yerine internet üzerinden bilet alışverişi yaptığını söyledi.



En uygun uçak bileti pazar sabahları satılıyor


Uygun fiyata uçak bileti satın almak için en doğru zaman diliminin pazar günleri sabah saatleri olduğuna dikkat çeken Çelik, “Yurt dışına bilet almak için en uygun zaman ocak ayı. Yaklaşık iki ay öncesinden rezervasyon yaptığınızda uçak bileti fiyatı daha uyguna gelebiliyor. En uygun yurt içi uçak biletlerini mart, en pahalısını ise ağustos ayında satın almışız” dedi.



Nisan ayında turist sayısı arttı


Son olarak, turist sayıları ile ilgili bilgi veren Çelik, “Yurt dışından gelen turistlerde ise özellikle nisan ayında, Arap ve Rus turist sayısında bir artış gözlemliyoruz. Referandum sonrası mayıs ve haziran aylarında turist rakamlarına dönük istatistikler daha net olmakla birlikte, şimdiden mayıs ve haziranın iyi geçeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.




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