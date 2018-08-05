(Özel Haber) Boz ayı ve maymunların buz kokteyli keyfi

Bu yöntemlerden bazıları ise su havuzları ve buz kokteylleri.

Hayvanat bahçesinde bulunan boz ayı, kaplan ve maymun gibi hayvanların, aşırı sıcak geçen yaz günlerinde serinlemeleri için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Hayvanların bulunduğu bölgelerde serinlemeleri için su havuzları yer alırken, günün belli saatlerinde de fıskiyelerden su ile serinlemeleri sağlanıyor. Hayvanların beslenmelerine de önem veren hayvanat bahçesi yönetiminin özenle hazırladığı buzlu meyve kokteyli de hayvanları bir hayli serinletiyor. 2013 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmaların her geçen gün arttığını ifade eden Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi biliyorsunuz 2013 yılında hizmete açılmıştır. Yaklaşık olarak 1890 bin metrekare alanda etçil, otçul, su kuşları, tropikal kuşlar olarak çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. 161 tür ve 2 binin üzerine hayvan mevcudumuz vardır. Bunlar tropikal hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, çeşitli ülkelerden, çeşitli iklim şartlarından gelen hayvanlar hayvanat bahçemizde bulunmaktadır. Kayseri biliyorsunuz ki karasal iklime sahip, yazları çok sıcak geçmektedir. Bunun için de çeşitli iklim şartlarından gelen hayvanlarımızı serinletmek için barınaklarını uygun şekilde ayarlamış bulunmaktayız. Su havuzları var, sulama sistemleriyle serinletme ve ayrıca hayvanların yiyeceklerine dondurulmuş kokteyl hazırlıyoruz. Belli dönemlerde hayvanlarımıza veriyoruz. Su sistemlerini de serinletmek için günün belirli saatlerinde açıyoruz. Havuzlarında da sürekli su bulunmaktadır. Hayvanlar aşırı sıcaklarda da havuzların içerisine giriyor. Böylece yaşam kalitelerini yükseltmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın yoğun ilgisinden memnun olduklarını da sözlerine ekleyen Bacak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi biliyorsunuz ziyaretçi yoğunluğu olan yerlerden bir tanesi. Belli başlı gezilecek yerlerden biri olduğu için hafta içi ve hafta sonlarında Kayseri halkı ve çeşitli illerden gelen vatandaşlarımızın ziyaretleri oluyor. Yoğunluk yaşıyoruz, bu yoğunluktan da memnunuz. Vatandaşlarımıza da tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.