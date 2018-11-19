(Özel Haber) Bu yöntemle tüp bebek başarısı artacak

Çağlar Yazıcıoğlu, rahim içini görüntülemeye yarayan ‘histeroskopi' yöntemi ile tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının, rahim içi problemlerin ve gebelik kayıplarının sorun olmaktan çıkacağını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çağlar Yazıcıoğlu, rahim içini görüntülemeye yarayan girişimsel bir yöntem olan histeroskopi yönteminin, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında veya tekrarlayan gebelik kayıplarında önemli olduğunu söyledi. Histeroskopi yönteminde özel bir cihaz yardımıyla belli miktarda sıvı verilmesi suretiyle rahmin genişletildiğini ve görüntülenmesinin sağlandığını belirten Yazıcıoğlu, yöntemin faydalarına dair şunları söyledi:

Rahim içi sorunların tespitini sağlıyor

“Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında herhangi bir problemin olup olmadığını anlamak için diagnostik yani tanısal histeroskopi, eğer tespit edilmiş polip, rahim içerisine uzanan miyomlar gibi ya da doğumsal perde gibi rahim içerisi patolojisi varsa, operatif histeroskopik yöntemle problemleri ortadan kaldırmak ve kişiyi normal bir rahimle sağlığına kavuşturmak mümkündür. Bu yöntem, rahimde polip adı verilen iyi huylu küçük kitleler ve rahim içerisine doğru invaze olmuş miyomların tedavisinde kullanılmakta, rahim içerisine histeroskopi yöntemiyle girerek bunları temizlemek tamamen mümkün olabilmektedir. Ayrıca yöntem rahimde doğuştan gelen perde gibi semptomların düzeltilmesinde de kullanılmaktadır. Perdeler veya miyomlar gerek yer kaplayarak gerekse bir takım biyokimyasal mekanizmalarla embriyonun rahim içerisine yerleşmesini ve tutunmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle tedavileri önem arz etmektedir.”

Kısırlık tedavileri için önemli

Rahim içerisinin görüntülenmesinin özelikle kısırlık tedavilerinde önem arz ettiğine dikkat çeken Yazıcıoğlu, tüp bebek tedavisi alan tüm hastalarda histeroskopi yöntemini uygulamadıklarını, yalnızca rahim içerisinde patoloji tespit ettikleri vakalarda yöntemi tercih ettiklerini söyledi. Uygulamanın en fazla 20 dakika sürdüğünü kaydeden Yazıcıoğlu, “Histeroskopiden korkmamak lazım. Uygulama genellikle küçük sedasyon anestezisi ile gerçekleştirilebilmektedir. İşlem patolojinin durumuna bağlı olarak süre almaktadır. Deneyimli ellerde yaklaşık 7-8 dakika ile 15-20 dakika arasında bitirilebilmektedir” ifadelerini kullandı.