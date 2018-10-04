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(Özel haber) Çatıdan eve girmek istedi, korkuluklarda mahsur kaldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde anahtarını evde unutan bir kişi, çatıdan sarkarak eve girmek isteyince korkuluklarda mahsur kaldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde anahtarını evde unutan bir kişi, çatıdan sarkarak eve girmek isteyince korkuluklarda mahsur kaldı. Bağırarak çevresinden yardım isteyen talihsiz adamı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer mahallesi 8. sokakta meydana gelen olayda anahtarını evde unutan 1 kişi, çatı katından balkona sarkarak eve girmek istedi. Balkonun korkuluklarından aşağı inmek isterken, bir anda paniğe kapılan vatandaş, korkuluklarda mahsur kaldı. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen talihsiz adamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, mahsur kalan adamı itfaiye merdiveni yere indirdi.

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