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14 Eylül 2017 10:17

(Özel Haber) Çılgın aşık sevdiği kıza paraşütle atladıktan sonra evlenme teklif etti

Kayseri’de bir genç, yamaç paraşütü ile atladıktan sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti.

(Özel Haber) Çılgın aşık sevdiği kıza paraşütle atladıktan sonra evlenme teklif etti

14 Eylül 2017 10:17

Sevdiği kızı şoka uğratan genç, “Tepeden atlamak gibi oldu ama benimle evlenir misin’ sorusuna ‘evet’ cevabını aldı.


Mehmet Evci, kız arkadaşı Selin Söylemez’e evlenme teklif etmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Daha sonra Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayan Evci, havadayken ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankart açtı. Daha sonra atlayışını gerçekleştiren Evci, yamaç paraşütü pistinde bekleyen Selin Söylemez’in yanına gelerek çeşitli dillerle ‘Benimle evlenir misin’ yazılı havlu kağıdını açtı. Arkadaşlarının balonlarla süslediği ortamda Evci, kız arkadaşı Söylemez’e "Biraz tepeden atlamak gibi oldu ama benimle evlenir misin" diyerek evlenme teklifinde bulundu. Neye uğradığını şaşıran Söylemez ise cevabını ‘Evet’ olarak verdi.


Daha önceden küçük teklifler yaptığını ancak sonuncusunun farklı olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Mehmet Evci, “Kesinlikle benden çok küçük bir şey beklemiyordu. Her defasında küçük evlenme teklifleri yapıyordum, bu sefer çok farklı olması gerektiğini düşündüm. Bir anda her şeyi ayarladım ve hocamı aradım. Atlayışımı yaptım ve arkadaşlarıma işareti verdikten sonra havlu kağıdına ‘Benimle evlenir misin’ çeşitlerini yazmıştım, önüne serdim. Önüne geldim ve ‘Biraz tepeden atlamak gibi oldu ama benimle evlenir misin’ dedim” diye konuştu.



“Artık umudumu kesmiştim”


Sevdiği erkekten evlenme teklifi beklediğini ancak ümidini yitirdiği anda teklifin geldiğini dile getiren Selin Söylemez ise duygularını, “Ben aslında evlenme teklifi bekliyordum. Arkadaşken ‘Ben eşime çok güzel evlenme teklifi edeceğim’ diyordu. Daha sonra sevgili olduk, bir evlenme teklifi yok. Küçük küçük evlenme teklifleri ediyordu, ben de artık ümidimi kesmiştim, beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir anda getirdi. Çok mutlu etti beni” şeklinde anlattı.




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