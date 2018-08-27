Kayserispor Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftalarında sürprizler olacağını hesap ettiğini kaydeden Bedir, “Ligin ilk 3 haftası geride kaldı. Zaman zaman beklediğimiz, zaman zaman da beklemediğimiz maçlar ve skorlar oldu. Ben ligin ilk 3 haftasında ligin başı olması dolayısıyla bir takım sürprizler yaşanabileceğini hesap etmiştim. Tüm spor otoriterleri de bunu böyle değerlendiriyordu ama biraz fazla sürprizler olmaya başladı. İnşallah bu yaşanan sürprizler veya yaşanacak olan sürprizler bizim adımıza olumsuz olmaz. Takımımızın çok fazla bir sürpriz yaşadığını söyleyemeyiz. Malatya maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkmıştık. Maçı kazanacak oyunu da oynadık. Hem topun bizde kalması hem de pozisyon itibariyle güzel bir noktadaydık. Bireysel performanslarımızda çok iyiydi ama maalesef golü bulamadık. Eğer bulsaydık birkaç gol daha atabilirdik. 2 hafta önce oynadığımız Bursa maçında her ne kadar berabere kaldıysak da hemen hemen 2 pozisyon haricinde pozisyon bulamamıştık. Bu bizi sıkıntıya sokmuştu ve 1 puana sevinememiştik. Defansif anlamda iyiydik ama hücum noktasında pekiyi değildik. Bu maçta da oyun olarak çok iyiydik, bol pozisyon bulduk ama gol yapamadık” dedi.

“Rehavete kapılmazsak, ligi geçen seneden iyi bir yerde bitiririz”

Futbolcuların rehavete kapılmaması durumunda çok daha iyi işler yapabileceklerini kaydeden Başkan Bedir, “Ligin çok başı. Bu köprünün altından çok sular geçer. 5’incilikten aşağı düştüğümüz zamanlarda olur. Yukarlara çıktığımız zamanlarda olur. 3 haftadır diğer takımların performanslarını gördükten sonra kendi takımını da bilen birisi olarak, biz geçen seneyi bitirdiğimiz yerin üstünde bitirebiliriz. Eğer rehavete kapılmazsak çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Mevcut kadromuz buna yeter düzeydedir. Teknik heyetimizin de, taraftarlarımızın da aynı şekilde düşündüğünü biliyorum. Transferin bitmesine 5-6 gün kaldı. Bu arada diğer takımlar çok anormal transferler yaparlar ve milli takım arasıyla birlikte birkaç kademe atlarlarsa bu söylediğimde belki yanılabilirim ama onunda pek olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.