(Özel Haber) Esnaftan dolar bozdurana ücretsiz ekmek kampanyası

Kayseri’de 25 yıldır esnaflık yapan Ercan Ergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altlarındaki dolar ve altınlarını bozdurma talimatı verdiğini ve kendilerinin de dolar bozdurana ücretsiz şekilde ekmek vereceklerini söyleyerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Yüklü miktarda dolar bozduranların ekmekleri askıda kalıyor”

Esnaf Ercan Ergin, yaptıkları kampanyanın etkili olduğunu ve vatandaşlarla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğini de yerine getirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seslenerek ’Dolarlarınızı ve altınlarınızı bozdurun’ dedi. Bizim de dövizimiz olmadığı için ancak vatandaşımıza hizmet olsun diye Sayın Cumhurbaşkanımızın isteğini yerine getirmek için bizler de böyle bir kampanya yaptık. Dolar bozduranlara ekmek ve ayrıca diğer ürünlerde de yüzde 10 indirim yaptık. Bu kampanya da etkili oldu. Dolar bozduran vatandaşlarımız fişlerini göstererek ekmeğini almaktadır. Yüklü miktarda dolar bozduranlar ise ihtiyacı olmadığından ekmekleri askıya bırakıyorlar. Onlar adına da hayır işlemiş oluyorlar. 50 dolar bozdurana 2 ekmek, 100 dolar bozdurana 5 ekmek, her dolar katına iki katı ekmek vermekteyiz. Vatandaşlarımız ile beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğini yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“TL’mize sahip çıkalım”

Ercan Ergin, bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu ifade ederek ekonomik savaşın üstesinden geleceklerine inandığını söyledi. Ergin, “Vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur, devletimize sahip çıkmalarıdır. Çünkü bu ülke kolay kazanılmadı. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olalım. İnşallah bu dış güçlerin verdiği ekonomik savaşı yeneceğimize de canı gönülden inanıyorum. Dolara dövize inat TL’ye devam diyoruz. TL’mize sahip çıkalım. Kendi milli paramızın değerini düşürmeyelim. TL’miz bizim değerli paramızdır” dedi.

250 dolar bozdurup fişi ile birlikte ekmek almak için fırına gelen vatandaş Halil Yılmaz ise doları istemediklerini ve bu tür kampanyaları olumlu bulduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yerine getirdiklerini ifade etti.