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03 Aralık 2017 09:38

(Özel Haber) Fabrika gibi çalışan okulun öğrencileri işsiz kalmıyor

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Bölümü, 23 öğrencisiyle adeta fabrika gibi çalışıyor.

(Özel Haber) Fabrika gibi çalışan okulun öğrencileri işsiz kalmıyor

03 Aralık 2017 09:38

Türkiye’de metalurji bölümünde lise düzeyinde eğitim gören tek kız öğrenci de bu okulda.


Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Bölümü, Türkiye’de 12 ay boyunca döner sermaye ile piyasaya üretim yapan tek meslek lisesi konumunda. Başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olmak üzere çok sayıda şirket için üretim yaptıklarını dile getiren Metalurji Alan Şefi Murat Çalışlar, her ne kadar 12 ay boyunca iş üretseler de amaçlarının piyasa ile rekabet etmek değil, öğrencilere iş üretmek olduğunu söyledi.



İstihdam olanağı çok geniş


Öğrencilerin, döküm işiyle alakalı tüm işlem basamaklarını öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve atölye dersleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan, asgari ücretin 3’te birine denk gelecek oranda aylık kazanç sağladıklarını belirten Çalışlar, bölümün istihdam olanaklarının da oldukça geniş olduğunu ifade etti. Çalışlar, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Türkiye’de yaklaşık 25 sanayileşmiş şehirde bu bölüm mevcuttu. Fakat, son yıllarda ağır mesleklere olan talebin azalmasıyla Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde dahi bu bölüm kapandı. Kayseri’de aktif olarak çalışan, 12 ay boyunca piyasaya iş yapan, döner sermaye çalışmaları olan ve bunun karşılığında öğrencilerine harçlık veren ve personelin de döner sermayeden gelen kazançtan istifade ettiği tek bölüm. Özellikle sanayileşmiş şehirlerde bu alanda ciddi bir eleman açığı var. Öğrencilerimiz bu tür şehirlerde ve sanayilerde bulunmaz eleman konumunda.”



“Kızlar için ağır gibi görünüyor ama değil”


Metalurji Bölümünün bir başka özelliği de, bu bölümde eğitim gören tek kız öğrencinin Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunması. 10’uncu sınıf öğrencisi Nisanur Horus, “Bölümde tek kız olmam biraz garip karşılanıyor. Ama ben buradan memnunum, çünkü bilinçli olarak tercih ettim. Buradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Malzeme Mühendisliğinde eğitim almak istiyorum. Kızların az yaptığı bir meslek istediğim için bu bölüme geldim” dedi.


Bölümü tercih etmek isteyenlere çağrıda bulunan Horus, “Dışarıdan ağır bir meslek gibi görünüyor. Siyah kumdan falan korkup gelmek istemiyorlar ama ağır bir meslek değil” diye konuştu.


“İş bulamama olasılığımız yüzde sıfır”


Bir diğer öğrenci Serhat Karataş ise, Öğretmenim iş potansiyeli yüksek olduğu için yönlendirdi hem de hoşuma gitti. Mezun olduğumuzda iş bulma olanağımız çok yüksek. Boşta gezmemiz yüzde 0 gibi bir şey” ifadelerini kullandı.




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