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04 Aralık 2017 11:03

(Özel Haber) İnşaat malzemeleri sergisi değil hırsızlık malzemeleri

Kayseri’nin İncesu ilçesinde bir ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları, jandarma ekiplerinin güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemesi ile çözüldü.

(Özel Haber) İnşaat malzemeleri sergisi değil hırsızlık malzemeleri

04 Aralık 2017 11:03

Hırsızlık malzemelerinin bulunması ve toparlanması 3 gün sürdü.


Edinilen bilgiye göre Kasım ayında İncesu ilçesindeki bağ evlerinde hırsızlık yaşandı ve İncesu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Mağdurların verdikleri ifadeler doğrultusunda akaryakıt istasyonları, PTS kayıtları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alan İncesu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 51 KD 051 plakalı aracın ilçeye 24.00 ve 07.00 saatleri arasında sürekli giriş çıkış yaptığını belirledi. Aracın 27 gün boyunca ilçeye giriş çıkış yaptığını tespit eden jandarma ekipleri zanlı Murat Ş.’yi takibe aldı.


Zanlı Murat Ş.’nin İncesu ilçesinde bir bağ evinin bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, araçtan malzeme indirildiğini belirleyerek Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan izinle baskın yaptı. Yapılan baskında araçtan bağ evlerinden çalınan malzemelerin indirildiği belirlenirken, Murat Ş. ile birlikte hırsızlık yaptığı belirlenen Mehmet B. de gözaltına alındı.


7 aydır işsiz olduğu belirlenen Murat Ş.’nin İncesu ilçesindeki bağ evinde ve Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki evinde ve Mehmet B.’nin evinde jandarma ekipleri 3 gün boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda güneş enerji paneli, çalıntı plaka, hırdavat malzemeleri, fare kapanı, ayakkabı gibi eşyaların da aralarında olduğu toplam 216 kalem çalıntı malzeme ele geçirildi.


Gözaltına alınan Murat Ş. ve Mehmet B. haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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