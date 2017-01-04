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04 Ocak 2017 14:14

(Özel haber) Kadir Has Stadyumu yoğun bakıma alındı

(Özel haber) Kadir Has Stadyumu yoğun bakıma alındı

04 Ocak 2017 14:14

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yaptırılan Kadir Has Stadı’nda, lige verilen aranın ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Saha içerisinde yıpranan çimler, Spor AŞ tarafından yapılan yoğun bakım ünitesi sayesinde 36 saat içerisinde yeniden canlandırılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 33 bin kapasiteli Kadir Has Stadı’nda, lige verilen arayla beraber hummalı bir çalışma başlatıldı. Türkiye’de ilk arena statlarından biri olma özelliğini taşıyan Kadir Has Stadı’nda, kentte etkisini gösteren soğuk havayla birlikte, çimlere özel bir diyet programı hazırlandı. Süper Toto Süper Lig’in ilk yarısında yıpranan çimlerde, Spor AŞ tarafından üretilen ve yoğun bakım ünitesi olarak adlandırılan ünite içerisinde yeniden canlandırılarak, ikinci devreye hazırlanıyor.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, stadın kendine has misyonunun ve vizyonunun bulunduğunu kaydetti. İşlertaş, "Türkiye’de ilk arena statlarından birisi Kadir Has Stadıdır. Stadımızın bu konuda özel bir misyonu ve vizyonu bulunmaktadır. Kış aylarında sahanın alttan ısınma sisteminin olması, hava şartlarına uygun olarak da üzerinin naylonlarla kapatılması ve sürekli olarak ışıklandırma üniteleri ile bitkilerimizi sürekli beslemekteyiz. Kış aylarında çimlerimiz için özel bir diyet programı hazırlıyoruz. Kapatarak korumanın yanı sıra hastalıklarla da bir nevi mücadele ediyoruz. Kapalı ve sıcağın olması bu konuda bitkinin daha hassas bir bakıma ihtiyaç duymaktadır. Kadir Has Stadyumunda ısıtma sisteminin olması toprağın belirli bir derecede ısı seviyesinin tutulması çok aşırı olduğu zaman bitki ölümüne, düşük olduğu zaman da yine bitkinin ölümüne sebep veriyor. Bu çok hassas ve bakım isteyen süreçtir. Kış dönemlerinde bunların yanı sıra seyircilerimizin konforlarını artırmak içinde ısıtma sistemlerimiz bulunuyor. Buda Türkiye’de ilklerden bir tanesidir. Her koltukta oturan bireylerin konforlu bir maç seyrini sağlamak amacıyla sahamızın üst yerlerinde ısınma sistemleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kendi yaptıkları yoğun bakım ünitesi hakkında bilgiler veren İşlertaş, "Kendi AR-GE çalışmamız sonucu üretilen bir üründür. Biz bunu yoğun bakım ünitesi olarak ifade ediyoruz. Bir çim tohumunun 36 saat içerisinde 3 santimetre kadar yetişmesini sağlıyoruz. Bu yoğun bakım ünitesi içerisinde bitkinin karbondioksit, nemlendirme, ısı ve ışık ayarlarını ön görerek, çimin çok yıprandığı yerlerde tohum ile 36 saat içerisinde o ünite birlikte 3 santimetreye kadar bitki yetiştirebiliyoruz" diye konuştu.



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