(Özel Haber) Kayseri KYK öğrencilerinden şehit yakınlarına 22 bin 500 TL destek

Kayseri'de Kredili Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi, şehit yakınları için 22 bin 500 TL bağış parası topladı.

Kayseri KYK'ya bağlı 9 yurtta kalan çok sayıda üniversite öğrencisi örnek bir davranışa imza attı. Öğrenciler kendi aralarında organize oldu ve 22 bin 500 TL para toplayarak, topladığı paraları KYK yönetimi aracılığıyla Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kayseri KYK İl Müdürü Sakin Terzi, öğrencilerin geçen yıl Ocak ayında başlayan Afrin harekatı sonrasında, kendi talepleri doğrultusunda şehit yakınlarına yardım etmek için başlattıkları kampanyanın gurur verici olduğunu söyledi. Terzi, “Afrin harekatı devam ederken yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin kendi talepleri doğrultusunda, kendi aralarında para toplayıp şehit ailelerine yardımda bulunmak istediklerini söylediler. Bunu resmi olarak bizim yapmamız mümkün değildi. Öğrenciler kendi aralarında organize oldular. Yurt müdürlerimin ve Eğitim Koordinasyon birimimizin bilgisi dahilinde, bizim de onayımızla kendi aralarında şehit yakınları için para toplamaya başladılar. Öğrencilerimiz 22 bin 500 TL para topladı. Bu bir fedakarlıktır, sevdadır, imandır. Bu paranın 12 bin 511 TL'sini er, erbaş şehitlerinin yakınlarına yardım eden Mehmetçik Vakfı'na, geri kalanını da subay şehitlerinin yakınlarına destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışladık” diye konuştu.

Öğrencilerin bu azminin kendilerini gururlandığını dile getiren Terzi, “Onların bu aşkının devamlı olmasını diliyorum, yurt müdürlerime de teşekkür ediyorum. Bu gençlik ayakta durduğu, bu azim, bu inanç devam ettiği müddetçe düşmanlarımız bizden korksun diyorum” ifadelerini kullandı.