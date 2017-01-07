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07 Ocak 2017 12:13

(Özel haber) Kendi çimini üreten stat

(Özel haber) Kendi çimini üreten stat

07 Ocak 2017 12:13

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yaptırılan Kadir Has Stadı’nda yıpranan çimler, stadın yanına kurulan sahada üretilen çimler ile yenileniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yaptırılan Kadir Has Stadı, Türkiye’de ilk arena stat olma özelliğinin yanı sıra, yürütülen çalışmalar ile adından sıkça söz ettiriyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a ev sahipliği yağan statta, yıpranan çimler içinde farklı bir çalışma yürütülüyor. Sahanın doğu kısmına kurulan yedek saha içerisinde üretilen çimler ile maçın oynandığı alanda bulunan yıpranmış çimler yenileniyor. Bin metrekare alana kurulan yedek sahanın bakımı ise, Spor AŞ tarafından yapılıyor.
Yedek saha hakkında bilgiler veren Spor AŞ Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, "Stadımızda bir sezon içerisinde 40’a yakın maç oynanır. Sahanın zeminini üst düzeyde tutabilmek için de alternatif bir yol üretmemiz gerekiyordu. Bundan dolayı da stadımızın yan tarafında yedek bir saha oluşturduk. Yedek sahamızda da bin metrekare üzerinde bir alan oluşturduk. Stadımızın içerisinde ki çim kalitesinin aynısını dışarıda bulunan yedek sahamızda oluşturduk. Yoğun maç süreci içerisinde yedek sahamızdan sahanın içerisine çim ekerek daha hızlı bir gelişimi sağlıyoruz. Sonucunda da sahada maç oynanılmamış bir format sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.



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